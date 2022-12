Rekordutbetaling til idretten – så mye får kretsene i momskompensasjon

Åsane Arena i Bergen under flomlys. Norske idrettslag får rekordutbetaling i momskompensasjon for regnskapsåret 2021. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Norsk idrett får i alt utbetalt 715,8 millioner kroner i momskompensasjon for 2021. Summen har aldri før vært høyere.

Det viser en oversikt fra Norges idrettsforbund. 5446 idrettslag får til sammen 545,1 millioner kroner, og for andre år på rad blir momsen for varer og tjenester dekket fullt ut.

Beløpet er en økning på rundt 65 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

– Antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon er en del høyere enn i fjor, men fortsatt lavere enn i toppåret 2018. 2021 var fortsatt et koronaår preget av opp- og nedturer med både nedstengninger og gjenåpninger av samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun mener tallene viser at «det fortsatt er et godt stykke fram før aktivitetsnivået er tilbake på et normalt nivå».

Slik er momskompensasjonen fordelt på idrettskretsene (antall idrettslag i parentes):

* Agder 27,7 millioner (339)

* Innlandet 39,1 millioner (563)

* Møre og Romsdal 27,5 millioner (354)

* Nordland 15,6 millioner (326)

* Oslo 73,1 millioner (353)

* Rogaland 51,1 millioner (463)

* Troms og Finnmark 20,4 millioner (382)

* Trøndelag 46,2 millioner (542)

* Vestfold og Telemark 43,1 millioner (460)

* Vestland 62,5 millioner (634)

* Viken 138,8 millioner (1030)