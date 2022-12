Kristoffersen toer igjen i Alta Badia

NTB

Henrik Kristoffersen ble nest best i mandagens storslalåmrenn i Alta Badia. Han greide ikke å nekte verdenscupleder Marco Odermatt en ny seier.

Romerikingen endte 20/100 sekund bak Odermatt. Det skilte seks tideler mellom dem etter første omgang, og det gapet ble for stort å tette for Kristoffersen.

Etterpå satt han igjen med blandede følelser. Rent teknisk kjente han at mye stemte, men for en vinnerskalle er det aldri godt nok å bli nummer to.

– En veldig bra andre omgang, og vi tar igjen fire tideler på Odermatt. Det er ikke dårlig. I øyeblikket er han best, og det er jævlig irriterende, men vi jobber for å ta ham. Vi nærmer oss og må jobbe videre med det vi gjør, sa Kristoffersen til Viaplay.

Seieren var Odermatts fjerde hittil i vinter. Sveitseren topper verdenscupen klart med en 271 poengs luke på Aleksander Aamodt Kilde.

– Han flyr på en sky om dagen. Det har jeg også gjort før, så jeg vet hvordan det er. Da er ting lett, og du har hundredelene med deg, sa Kristoffersen om rivalens dominerende start på sesongen.

75. pallplass

Han mener ting kunne sett ganske annerledes ut om han hadde vært noe nærmere Odermatt foran finaleomgangen.

– Hadde jeg ligget to-tre tideler bak, ville man lagt et sykt trøkk på ham. Det er de to tidelene i førsteomgangen det ryker på.

Pallplassen er Kristoffersens tredje for sesongen og 75. totalt individuelt i verdenscupen. Søndag ble han også nummer to og slått med kun to hundredeler av Lucas Braathen i den samme bakken.

Braathen-nedtur

Dagen etter kjørte Braathen tidlig ut i første omgang. Han ble satt helt sideveis etter første mellomtid.

– Veldig irriterende, den feilen kom ut av ingenting. Jeg er mest overrasket over at jeg ikke klarte å redde meg inn, som er det jeg er sterk på. Det er så unødvendig. Jeg har ikke sett tidene, men det føltes veldig fint på toppen, sa han til Viaplay etterpå.

Bærum-alpinisten forklarte at han «kom for trangt og spisst på porten».

Norge stilte med sju mann til start, og fire av dem tok seg til finaleomgangen. Alexander Steen Olsen klatret fra 19.- til 13.-plass, mens Rasmus Windingstad ble nummer 17.

En stor feil ødela finaleomgangen for Atle Lie McGrath. Han var nær å kjøre ut og havnet på 27.-plass. Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim fikk ikke nok fart på skiene og havnet utenfor topp 30 etter første omgang.