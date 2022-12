Fullt kaos under verdenscuprenn i skiskyting: – Det er farlig å gå

NTB

Knallharde løyper førte til at verdenscuprennene i skiskyting i franske Annecy ble utsatt lørdag. Arrangørene fryktet i tillegg aksjoner.

Det rådet av flere årsaker kaos rundt konkurransene til verdens beste skiskyttere lørdag. I forkant av rennene opplyste Norges sportssjef Per Arne Botnan til NRK at deltakernasjonene på lagledermøtet ble informert om at aksjoner kunne være oppseiling.

I forkant av rennene ble væpnet politi observert rundt løypene, melder statskanalen.

Klimaaktivister har gjennomført flere protester under langrennskonkurranser den siste tiden. Både under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen og under verdenscuprennene på Lillehammer for to uker siden måtte politiet i aksjon.

I tillegg til frykten for aksjoner skapte svært harde og isete løyper i Annecy store problemer for arrangøren lørdag. Forholdene ble av flere omtalt som farlige.

– Det er isete. Det er veldig vanskelig. Det viktigste er sikkerheten til utøverne. Nå er det sånn at det er farlig å gå skirenn, sa Norges smøresjef Tobias Dahl Fenre før start.

– Det er vanskelig å få grep på skia og i svingene det er isete sklir du bare sidelengs. Jo flere som gjør det og i høy fart med gode ski osv. kan de gå rett ut av løypa. Detter du ordentlig her, brekker du bein. Det er ikke lurt, la han til.

Starten ble utsatt med et kvarter. Tiden ble brukt til å salte løypene for å forbedre forholdene.