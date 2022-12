Ragne Wiklund satte norsk rekord på 5000 meter i Calgary fredag. Foto: Jeff McIntosh, The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Ragne Wiklund satte norsk rekord på 5000 meter da hun gikk inn til 6.52,86 i verdenscupstevnet i Calgary fredag. Det holdt til 2.-plass på distansen.

Tiden er en forbedring av Maren Hauglis over 16 år gamle rekord på over to sekunder. Haugli satte sin rekord i samme hall i mars 2006. Wiklund gikk ned sin egen personlige rekord med nesten tre og et halvt sekund.

Wiklund har fra før norgesrekorden på 1500 og 3000 meter.

Hun var sjanseløs på ledertiden til nederlandske Irene Schouten på 6.48,06, men gikk inn til en tid som sto seg mot de canadiske hjemmefavorittene Ivanie Blondin og Isabelle Weidemann i siste par. Blondin måtte nøye seg med 3.-plassen på 6.54,81.

Wiklund leder verdenscupen på langdistanse.

Tidligere fredag ble Peder Kongshaug beste nordmann på 1500 meter med 1.43,59. Han var akkurat ett sekund bak den nederlandske vinneren Kjeld Nuis, og et kvart sekund fra tredjeplassen.

Sander Eitrem endte fire hundredeler bak lagkameraten og ble nummer fem, mens Allan Dahl Johansson ble nummer sju med 1.43,87.

Martine Ripsrud ble nummer tre i B-gruppa på 500 meter på 38,26.