Birk Ruud med verdenscupseier i Big Air – Schjerve på tredjeplass

NTB

Friskistjernen Birk Ruud fortsetter å imponere. Fredag vant han verdenscuprennet i Big Air i Copper Mountain i USA. Sebastian Schjerve ble nummer tre.

Ruud var i en klasse for seg og tok sin tredje strake verdenscupseier denne sesongen (en i slopestyle, to i Big Air). Han hadde beste resultat både i første og tredje omgang.

22-åringen var klar som vinner allerede før han satte utfor i 3. omgang som konkurransens siste utøver. Han kunne ha nøyd seg med en «æresrunde», men i stedet trakk han fram en dobbel bio 1980, et svært vanskelig triks, og satte det perfekt.

– Dette betyr mye for meg. Jeg hadde som mål å gjøre to gode triks, og jeg antar at jeg leverte tre. Nivået er sinnssykt, og jeg er stolt over å være en del av det, sa Ruud i seiersintervju med arrangøren vist på Viaplay.

Slo seg selv

Han hadde ingen planer om å kaste bort det siste forsøket.

– Jeg prøver å flytte grenser og prøver å slå meg selv. Jeg greide det. Jeg er veldig fornøyd, sa han.

Schjerve falt i første forsøk i finalen, men var tredje best i annen omgang og ble slått bare av Ruud i den tredje. Schjerve tok den siste pallplassen med klar margin. Det er hans første pallplass i verdenscupen, og han var bare 1,75 poeng bak 2.-plassen.

Høye poengsummer

Ruud fikk 96,75, 91,00 og 95,25 for sine tre omganger, Schjerve fikk 89,50 og 93,00 for de to siste.

Amerikanske Mac Forehand fikk 94,25 i 2. omgang, men mislyktes i de to andre og endte nede på 8.-plass. Han var den eneste som nærmet seg Ruud i en enkelt omgang.

Sandra Eie var med i kvinnenes finale, men lyktes ikke og endte sist av de åtte deltakerne- Megan Oldham fra Canada vant.