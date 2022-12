Dødsårsaken klar etter journalist døde under Qatar-VM

Grant Wahl ble hedret under kampen mellom England og Frankrike lørdag. Foto: Graham Dunbar / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kona til den anerkjente sportsjournalisten Grant Wahl opplyser at en utposning på hovedpulsåren ledet til at mannen døde under fotball-VM fredag.