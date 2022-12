Ødegaard scoret to mot Milan – sto opp for lagkameratene

NTB

Martin Ødegaard var sist på begge mål, det første et pent frispark, da Arsenal slo Milan 2-1 i Dubai. Han sto også opp for en lagkamerat som ble taklet stygt.

Sandro Tonali gikk hardt inn i flere dueller. Da Fabio Vieira ble liggende etter å ha fått ublid behandling av Tonali, skjelte Ødegaard ut Milan-spilleren.

– To ganger! Det er en treningskamp, brølte Arsenal-kapteinen så alle på pressetribunen hørte både det og banneordet han brukte.

Selv sto Ødegaard for kampens høydepunkt med en frisparkperle. Snaut midtveis i første omgang tok han frispark fra drøyt 20 meter litt til høyre. Han skrudde ballen over den hoppende muren slik at den duppet ned i nærmeste hjørne uten sjanse for keeper Ciprian Tatarusanu.

Sto i veien

Ledelsen ble doblet rett før pause. Eddie Nketiah vant ballen høyt på banen etter et dårlig utspill fra keeper og satte opp Reiss Nelson for skudd. Ødegaard prøvde å komme ut av veien, men ballen traff standbeinet hans og utmanøvrerte keeper.

Fikayo Tomori nikket inn reduseringen i det 78. minutt på frisparkinnlegg fra Tonali.

Som i alle kamper i turneringen ble det avviklet straffesparkkonkurranse etterpå, i kamp om et ekstrapoeng. Den vant Arsenal 4-3. Ødegaard ble byttet ut rett før slutt og var ikke aktuell som straffeskytter.

Vant turneringen

Ødegaard noterte en assist da Arsenal forrige uke slo Lyon 3-0 i samme turnering. Liverpool, som er fjerde lag, tapte 1-3 for Lyon og møter Milan fredag i turneringens siste kamp.

Arsenal er med tirsdagens seier vinner av turneringen og reiser hjem for å møte Juventus lørdag i en siste treningskamp før sesongen fortsetter etter VM-pausen.