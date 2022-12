Brækhus-kamp i California til helgen

Cecilia Brækhus er klar for å innta bokseringen igjen. Arkivfoto: Danny Moloshok / NTB scanpix

NTB

Cecilia Brækhus går sin første kamp på ni måneder når hun lørdag møter argentinske Maria Joana Portillo i bokseringen i et stevne i California.

Det blir den mangeårige verdensmesterens 39. proffkamp. Det blir også den første kampen etter at hun tapte to ganger for Jessica McCaskill og mistet sine fem VM-belter i weltervekt.

Det er Nettavisen som melder at Brækhus har retvitret en melding om at hun skal bokse på stevnet der Oscar De La Hoyas selskap, Golden Boy Promotions, er promotor.

VG har tidligere omtalt at Brækhus står oppført med kamp i stevnet. Hun har ikke selv kommentert opplysningene overfor norske medier.

Brækhus gikk 36 proffkamper uten å tape før hun overraskende måtte se seg slått av McCaskill på poeng i Tulsa, Oklahoma i august 2020. Sju måneder senere slo McCaskill den norske boksestjernen igjen.

Bergenseren skulle ha gått tittelkamp mot svenske Patricia Berghult i august, men det møtet ble avlyst fordi artisten Jennifer Lopez, som skulle underholde på det aktuelle stevnet, skulle på bryllupsreise.

Brækhus og Portillo skal møtes i klassen super weltervekt, der vektgrensen er 69,9 kilo. Argentineren har vunnet 19 og tapt 15 kamper, mens tre oppgjør har endt uavgjort.