Alfa Romeo-sjef Vasseur bytter til Ferrari

Frederic Vasseur er ferdig som sjef for Formel 1-laget Alfa Romeo. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB

NTB

Frederic Vasseur er ferdig som teamsjef for Formel 1-laget Alfa Romeo. Han er klar for samme rolle i det italienske storlaget Ferrari.

Bare minutter etter at meldingen om oppsigelsen i Alfa Romeo kom, bekreftet Ferrari at Vasseur blir teamsjef i laget. Han erstatter Mattia Binotto, som gir seg ved nyttår.

«Jeg er veldig glad og beæret over å ta over ledelsen av Scuderia Ferrari som teamsjef. For meg, en livslang motorsportentusiast, har Ferrari alltid representert toppen av racingverden», sier Vasseur i en pressemelding.

Administrerende direktør Benedetto Vigna i Ferrari er svært fornøyd med ansettelsen.

«Vi er glade for å ønske Fred Vasseur velkommen til Ferrari som vår teamsjef. Hans tilnærming og lederskap er det vi trenger for å føre Ferrari videre med fornyet energi», sier han i uttalelsen.

Vasseur sluttet seg til laget Alfa Romeo i 2017 og har ledet dem gjennom flere forandringer. I januar er han ferdig i jobben som direktør i Sauber, som står bak Formel 1-laget som nå heter Alfa Romeo.

«Vasseur forlater et lag styrket med nye partnere, en voksende arbeidsstyrke og med en lysende fremtid. Han drar som en venn, mentor og en sjef som kan få det beste ut av alle», heter det i en uttalelse fra laget.

Vasseur har også vært sjef for Renault i 2016. Nå heter laget Alpine. Mandag ble det klart at Jost Capito pensjonerte seg fra samme rolle i Williams.