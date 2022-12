Van der Poel vant ankesaken – straffes ikke for hotellbråk

Mathieu van der Poel er i australsk rett frikjent for vold mot to tenåringsjenter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Sykkelstjernen Mathieu van der Poel vant fram med sin anke i saken der han var anklaget for vold mot to tenåringsjenter på et hotell i Australia i september.