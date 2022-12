Sagosen i spissen for Norges VM-tropp: – Ankelen responderer bra

NTB

Sander Sagosen er tilbake etter skaden og er stjernen i Norges tropp med 20 spillere som skal spille VM i håndball i Sverige og Polen på nyåret.

Landslagssjef Jonas Wille presenterte troppen mandag. Troppen inkluderer 20 spillere. Til mesterskapet i Sverige og Polen blir det 18 spillere.

Wille tok seg god tid og snakket litt om hver eneste spiller som ble presentert.

– Det har vært gøy, selv om det alltid er trist og vondt noen ganger å gi en negativ beskjed til en spiller. Generelt har spillerne som har fått den litt leie beskjeden, taklet det på en veldig bra måte, sa Wille.

Sagosen pådro seg et brudd i ankelen under en kamp i juni. Etter dette var han gjennom to operasjoner. Nå er han tilbake i spill for Kiel.

– Sander har vært ekstremt motivert og god til å gjøre det han har fått beskjed om og virker ekstremt sulten, sa Wille.

– Ankelen responderer bra, la han til.

– Det er forskjellen på suksess og ikke suksess, sa TV 2-ekspert Bent Svele om Sagosen-returen.

Toft med

Erik Toft (Kolding) er også inkludert i troppen og er grunnen til at en utespiller skal fjernes fra troppen før mesterskapet.

– Han er nettopp operert for sportsbrokk. Det er litt usikkert hvor langt han kommer i prosessen. Vi håper og tror på at han kan trene håndball og kanskje spille litt i Trondheim (firenasjonersturnering), sa Wille.

Etter det blir det vurdert om han blir med videre i troppen.

Wille ble i sommer hentet inn som erstatter for Christian Berge. Østfoldingens kontrakt som landslagssjef varer til 2026.

Norge skal spille sine puljekamper i Krakow. Motstanderne er Nord-Makedonia, Argentina og Nederland.

VM starter 12. januar og varer til 29. januar.

Hele troppen:

Målvakter: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Emil Imsgard.

Kantspillere: Sebastian Barthold, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen.

Linjespillere: Petter Øverby, Magnus Gullerud, Thomas Solstad.

Forsvarsspiller: Vetle Aga.

Bakspillere: Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Simen Holand Pettersen, Erik Toft, Christian O'Sullivan, Sander Øverjordet, Tobias Grøndahl.