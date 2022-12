Hockeylegenden Jágr (50) med to assist i comebacket

NTB

50 år gamle Jaromir Jágr er tilbake på isen. Den tsjekkiske ishockeylegenden var søndag i spill for sitt Rytiri Kladno i Tsjekkias eliteserie.

Kampen mot Liberec søndag var den første for den evigunge spilleren denne sesongen og første minutter på isen siden april. Det ble 3-7-tap for Kladno, og Jágr noterte seg for to målpoeng.

Kladno ligger sist etter 26 spilte kamper.

Jágr eier også en del av klubben. 50-åringen spilte sin første profesjonelle sesong i Kladno i 1988. 34 år senere var han i aksjon igjen.

Jágr forlot NHL etter 2017/18-sesongen. Han har spilt i den amerikanske toppligaen i tre forskjellige tiår og står blant annet med to Stanley Cup-trofeer, ett OL-gull og to VM-gull.