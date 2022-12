Gunnulfsen etter stafettseieren: – Vi lurte alle

NTB

Simen Hegstad Krüger var ustoppelig på ankeretappen for det norske 2.-lag på den blandede stafetten på Beitostølen. Norges 1.-lag ble nummer to foran Sverige.

Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen og Silje Theodorsen gikk de tre første etappene for vinnerlaget i stafetten over 4 x 5 kilometer.

For Gunnulfsen og Theodorsen ble det karrierens første verdenscupseier. Ingen av dem tilhører landslagene en gang.

Gunnulfsen var i strålende humør etter seieren. For litt over en uke siden var han skuffet og hamret løs på landslagsledelsen da han ikke kom med på laget i Lillehammer-rennene.

Søndag hadde pipen en helt annen lyd.

– Dette ble karrieren største dag. Simen er rå, Silje er rå og Lotta er rå. Vi lurte alle med å sette alle de beste på Norge 2. Har du ikke hørt det nye? Lurt av Monsen?, sa Gunnulfsen og siktet til sprintlandslagstrener Arild Monsen, som var hovedansvarlig for å plukke ut Norges lag.

– Det er helt rått, fastslo telemarkingen Gunnulfsen.

– Nesten målløs

– Det var deilig å kjenne at jeg fikk en luke der, sa ankermann Simen Hegstad Krüger. Han satte inn et rykk på den siste etappen som ingen var i stand til å svare på.

Det ble gått to etapper klassisk og to etapper fri teknikk for begge kjønn. Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen og Silje Theodorsen gikk de øvrige etappen for Norges 2.-lag.

– Dette var utrolig artig. Jeg fikk et godt utgangspunkt. Det er moro å gå stafett for Norge. Dette hadde jeg ikke trodd før helgen startet. Jeg er nesten målløs, sa Theodorsen.

Kjemperykk

Anne Kjersti Kalvå, Martin Løwstrøm Nyenget, Heidi Weng og Emil Iversen gikk for det norske førstelaget.

For Sverige gikk Maja Dahlqvist, William Poromaa, Frida Karlsson og Calle Halfvarsson.

Krüger kontrollerte inn seieren på siste etappe etter kjemperykket sitt underveis, mens Iversen spurtslo Halfvarsson i kampen om annenplassen.