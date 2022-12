Nykomponerte Norge vant suverent: – Ny opplevelse

Sturla Holm Lægreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Boe and Vetle Sjåstad Christiansen jublet for seier på stafetten i Hochfilzen. Foto: Andreas Schaad / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Filip Fjeld Andersen hadde tatt over for veteran Tarjei Bø, men det gjorde ingen forskjell, for Norge vant likevel mennenes skiskytterstafett i suveren stil.