Mowinckel misset i Sestriere – hjemmefavoritt vant

NTB

Marta Bassino vant verdenscuprennet i storslalåm i italienske Sestriere. Ragnhild Mowinckel var nær en pallplass, men fikk det ikke til i 2. omgang.

Det var kun sju hundredeler opp til pallplass for Mowinckel før den andre omgangen. Fra femteplass til Petra Vlhova skilte det 50 hundredeler. Inn i det tekniske partiet tapte Mowinckel over et sekund i 2. omgang. Deretter gjorde hun en stor feil som gjorde henne sjanseløs på en topplassering.

30-åringen hadde bare den 26. raskeste tiden i 2. omgang og ble nummer ni, 2,33 sekunder bak Bassino.

Bassino vant foran svenske Sara Hector. Vlhova falt to plasser og ble nummer tre. Bassino tok sin sjette verdenscupseier i karrieren. Før lørdagen sto hun med tre strake 2.-plasser i storslalåm i verdenscupen.

Mowinckel fikk 6.-plass i storslalåmrennet i amerikanske Killington i november. Da lå hun på 2.-plass etter første omgang. Hun har én verdenscupseier og tre andre pallplasser i disiplinen.

Nå er det fartskjøring i St. Moritz kommende helg som er neste for Mowinckel.

Thea Stjernesund fikk det ikke til å klaffe i første omgang med 15.-plass. Hun lå an til å kjøre inn til tet, men mistet tid i bunnen og falt seks plasser.

Mari Tviberg var på 26.-plass i første omgang og hadde ambisjoner om å ta seg opp mange plasser, men kjørte ut i toppen av løypa.

Mina Fürst Holtmann havnet på innerski og kjørte ut, som hun også gjorde i Killington. Marte Monsen klarte ikke å komme seg innenfor topp 30 og gikk glipp av annenomgangen.

Det er slalåm på programmet i Sestriere søndag.