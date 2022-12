Sint Golberg mener han ble felt fra seierssjansen

Pål Golberg under sprintrennet i verdenscupen i langrenn på Beitostølen fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Pål Golberg (32) var ikke blid etter målgang og mener at han ble hindret av den italienske sensasjonen Simone Mocellini i verdenscupsprinten på Beito fredag.

Golberg var den eneste norske innslaget i finalen. Han virket å være i kanonform og var favoritt til å stikke av med seieren, men så falt han. Han mente selv at han fikk god hjelp til det av den nevnte italieneren.

Juryen var ikke enig med Golberg. Dermed vant franske Richard Jouve foran dagens gedigne overraskelse Mocellini.

Han var i sin første finale noensinne i langrennsverdenscupen og tok 2.-plassen foran svensken Calle Halfvarsson. Mocellini har knapt tatt seg videre fra prologen tidligere i karrieren.

– Jeg opplever at jeg ligger i andresporet i svingen, og så kommer det en og tar linjen min. Jeg føler ikke at jeg kunne ha gjort noe annet i den situasjonen for å holde meg på beina, sa Golberg til NTB og resten av den skrivende delen av den norske pressen.

Feil?

– Du mener det er feil av juryen å ikke deplassere Simone Mocellini?

– Jeg ble forhindret og kunne i hvert fall ikke ha gjort noe annet. Jeg så bildene de hadde, og jeg feller meg ikke selv.

– Du virket sjeldent forbannet da du kom i mål?

– Jeg er fortsatt sint, men jeg er like mye sint på meg selv som ikke var trygg på meg selv og holdt sporet jeg hadde i starten. Da tror jeg at jeg kunne ha kjempet om seieren. Jeg kom sju tideler bak med et fall.

Golberg sier at han ikke opplever det som riktig det som skjer. Derfor blir han frustrert. 32-åringen er i svært god form og vet at han kunne ha vunnet uten uhell.

– Det er ikke mye annet å si enn at han kuttet linjen min, og det er irriterende at jeg ikke kunne være med å kjempe om seieren.

Leder cupene

Golberg leder både sprintcupen og verdenscupen sammenlagt etter sju av 35 renn.

Det burde kanskje være nok til at han var fornøyd med 4.-plassen, tross alt.

– Jeg går glipp av en seiersmulighet, og det er ikke så mange av dem i løpet av året, sa Golberg om den saken.

Og det er fullt mulig å forstå ham på det, siden verdens beste herreløper ikke stiller i helgen.

Johannes Høsflot Klæbo er nemlig forkjølt og er ikke med på Beitostølen.

Det norske herrelaget har dominert hittil denne sesongen, men fredag var det bare to som tok seg videre til semifinale. Golberg vant kvartfinaleheatet sitt foran Even Northug. I semifinalen røk Northug ut.

Amund Hoel, Simen Bratberg Ramstad, Håvard Solås Taugbøl, Lars Arne Hjelmeset og Harald Astrup Arnesen røk ut i kvartfinalene.