Lotta Udnes Weng tok sin første pallplass i verdenscupen

Lotta Udnes Weng tok sin første pallplass i verdenscupen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Lotta Udnes Weng ble nummer to og havnet på pallen for første gang i verdenscupen under klassisksprinten på Beitostølen fredag.