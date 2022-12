Langrennssjef Bjervig har fått corona – strammer inn på tiltak

NTB

Espen Bjervig har testet positivt for corona og mister den kommende verdenscuphelgen på Beitostølen. Der strammes reglene inn for å unngå smitte, ifølge VG.

– Jeg følte det var noe som murret i kroppen på tirsdag. Så tok jeg en test. Den var positiv. Det betyr at verdenscuphelgen på Beitostølen allerede er over for meg, sier Bjervig til VG.

Langrennssjefen opplyser videre at det ikke er noen andre som har testet positivt etter helgen på Lillehammer.

Etter den positive testen strammes det inn rundt det norske apparatet.

– Vi har strammet til ganske mye. Vi er nesten tilbake der vi var da pandemien sto på som verst, sier Bjervig.

Blant tiltakene er at utøvere flyttes inn i leiligheter. Der sørger de selv for «selvhusholdning». Det vil si at de lager all mat selv. Det foregår så godt som ingen aktivitet inne på hotellet på Beitostølen, utøverne rører ikke buffeter og alle har egne soverom.

Eliteutøverne får heller ikke være i oppholdsrommet i smøretraileren med mindre de konkurrerer selv.

– Vi prøver å ta ned risikoen så mye det lar seg gjøre og i tillegg gå skirenn. Og så er vi mer nøye med bruk av munnbind og det å vaske hendene, sier Bjervig videre.