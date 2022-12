IOC utsetter valget av vertsby for vinter-OL 2030

NTB

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bestemt seg for å utsette tildelingen av vinter-OL i 2030. Årsaken er klimaendringene.

IOC uttalte tirsdag at vertskommisjonen trenger mer tid for å vurdere situasjonen. Det vil derfor ikke bli valgt noen OL-vert for vinterlekene i 2030 under den planlagte IOC-kongressen i 2023.

I en pressemelding fra IOC het det at kommisjonens rapport til IOC-styret hadde ført til en bredere diskusjon rundt klimaendringer og bærekraftige vinteridretter og framtidige muligheter og utfordringer.

– Etter anbefalingen fra kommisjonen har IOC-styret bestemt å gi kommisjonen mere tid for å se nærmere på disse faktorene for å gi muligheten til å ta de best mulige avgjørelsene om framtidige tildelinger.

IOC-direktør Christophe Dubi ville ikke avvise muligheten for at vinterlekene kan rulleres mellom byer og regioner som kan vise til minusgrader over en tiårsperiode i februar, den vanligste perioden hvor OL blir arrangert.

Han opplyste at ingenting er blitt bestemt, men at det under diskusjonene også ble det luftet om muligheten for å tildele vinter-OL for både 2030 og 2034.

Ifølge IOC har tre interesserte byer fått beskjed om utsettelsen. Det skal være Salt Lake City, Sapporo og Vancouver. Alle byene har tidligere hatt vinter-OL.

Vinter-OL i 2026 skal gå i italienske Milano/Cortina d'Ampezzo.