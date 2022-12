Hetefrykt førte til flytting av friidretts-VM i 2025

VM i 2025 blir september for Jakob Ingebrigtsen og konkurrentene.

NTB

Friidretts-VM i 2025 skal avholdes i september, ikke august som først planlagt. Årsaken er frykten for høye sommertemperaturer i arrangørbyen Tokyo.

Det er nettstedet Insidethegames som mandag omtaler grepet de japanske arrangørene skal ha bestemt seg for.

Det internasjonale friidrettsforbundet ønsket opprinnelig å avholde verdensmesterskapet i slutten av august, men nå har valget i stedet falt på september. Første dag med øvelser blir angivelig 13. september.

Ifølge Insidethegames får 2025-VM dermed den nest seneste startdatoen på året i friidrettshistorien. Kun mesterskapet i Doha i 2019 begynte enda senere. Da var startdatoen 27. september.

Den japanske sommeren kjennetegnes av høye temperaturer og høy luftfuktighet.

Frykten for heterelaterte episoder ble også et tema under sommer-OL i Tokyo i fjor. Da ble maratonøvelsene og konkurransene i kappgang flyttet til Sapporo.