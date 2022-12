Legendarisk tennistrener har gått bort

NTB

Den høyt anerkjente tennistreneren Nick Bollettieri, som blant andre hadde Maria Sjarapova og Andre Agassi under vingene, har gått bort. Han ble 91 år gammel.

Det skriver tennisakademiet IMG i en uttalelse mandag. Bollettieri var selv grunnlegger av akademiet tilbake i 1978.

– Tennissporten ville ikke vært den samme uten Nicks innflytelse. Akademiet hans, som jeg var så heldig å være en del av, har ikke bare vært en startrampe for flere storheter innen tennis. Det har også hatt viktig betydning for utviklingen av andre idretter, skriver Jimmy Arias, som i dag er tennisdirektør i IMG.

Tidligere verdenstoer Tommy Haas har også kommet med en hyllest til den nå avdøde treneren.

– Det er så mange minner at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Takk for all tid, kunnskap, ekspertise og villighet til å dele. Takk for at du har gitt meg muligheten til å følge drømmene mine, skriver tyskeren på Instagram.