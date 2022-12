Fossesholm tar pause til Davos – står over verdenscupen på Beitostølen

NTB

Langrennsløper Helene Marie Fossesholm (21) har bestemt seg for å droppe verdenscuprennene på Beitostølen neste helg.

– Nå blir det opp på hytta på Sjusjøen og trene bra. Jeg kommer ikke til å gå på Beitostølen. Nå har jeg gått en del renn, og da trenger jeg å ta det litt piano. Rett og slett for å være litt fornuftig selv etter fjoråret, sa Fossesholm til NTB.

Forrige sesong gikk ungjenta på en treningssmell og sto over flere renn på slutten av sesongen.

21-åringen gikk inn til 26.-plass på søndagens 20 kilometer klassisk fellesstart. Hun endte 1.29 minutt bak vinneren Frida Karlsson.

– Jeg blir på hytta til Davos Jeg vet ikke når man drar dit, så sant jeg får gå da, men jeg tipper man drar dagen etter Beitostølen eller noe, fortsatte hun.

Fossesholm har en 9.-plass fra lørdagens fredagens 10 kilometer som sesongens beste resultat i verdenscupen. I finske Ruka ble hun nummer 16 og 26.

– Jeg synes jeg har fått bedre svar enn forventet i alle renn egentlig. Jeg har vært fornøyd, sa Fossesholm.

Ingvild Flugstad Østberg (32) fortalte at også hun etter alle sannsynlighet står over rennene på Beitostølen. Østberg er nylig tilbake etter å passert helseattesten før sesongen tok til, og det var varslet at hun kom til å stå over renn for i stedet å prioritere trening.

Østberg kom på 11.-plass i søndagens fellesstart.