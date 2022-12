Gunnulfsen rasende etter vrakingen til søndagens 20 kilometer: – Jævlig urettferdig

NTB

Mikael Gunnulfsen var overbevist om at han var førstereserve på Lillehammer, men da Johannes Høsflot Klæbo meldte frafall fikk Simen Hegstad Krüger plassen.

– Jeg er ikke forbannet på Simen, det er viktig å understreke. Jeg har opp gjennom årene hatt følelsen av at jeg burde vært tatt ut i ulike sammenhenger, men har nå, når jeg har summet meg, akseptert det. Men dette her er feil. Og det er unnskyld uttrykket jævlig urettferdig. Jeg er forbigått, sier Mikael Gunnulsen til TV 2.

– Hvordan begrunnet du det?

– Vi gikk kvalik-løp på Gålå sist helg. Didrik Tønseth vant og jeg ble nummer to. Jeg trodde det var, sammen med innsatsen på Beitostølen, godt nok for verdenscup på Lillehammer. Men nei da, jeg kom ikke med, men var i alle fall overbevist om at jeg var førstereserve. Ikke det heller. Jeg klarer bare ikke å godta dette. 20 kilometer klassisk fellesstart. Dette løpet som kunne gitt meg mulighet for VM-billett. Nå har jeg slitt i to år med å komme tilbake etter skader så får jeg dette i trynet.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forstår Gunnulfsens frustrasjon og innrømmer at landslagsløperne blitt prioritert før jul.

– Jeg har full forståelse for at dette oppleves som kjipt for Gunnulfsen. Simen Hegstad Krüger, som ble hentet inn, og Mikael Gunnulfsen har møttes en gang i år, på Beitostølen, der ble Krüger nummer 8 og Gunnulfsen nummer 11, sier Nossum til kanalen.

Søndag klokken 13.00 går langrennsherrene 20 kilometer klassisk fellesstart på Lillehammer.