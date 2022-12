Omar Elabdellaoui klar for Bodø/Glimt: – Det beste laget i Norge

Omar Elabdellaoui har signert for Bodø/Glimt ut 2024 sesongen. Foto: Kent Even Grundstad / NTB

NTB

Fotballspiller Omar Elabdellaoui (30) er klar for eliteserieklubben Bodø/Glimt. Landslagsbacken forteller at familiens ønsker spilte inn på valget.

Landslagsbacken ble presentert på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2024.

– Jeg har vært i utlandet i 15 år nå. Jeg har en kone og tre barn hjemme, og vi fant ut at det var på tide at jeg kommer hjem igjen nå. Det var et sterkt ønske i familien. Jeg sa at jeg er villig til å komme hjem, men da ville jeg til det beste laget i Norge. Selv om det ikke er i Oslo, var det viktig for meg å signere for det jeg føler er det beste laget i Norge, sier Elabdellaoui i en pressemelding.

Han legger til at telefoner med trener Kjetil Knutsen har vært avgjørende.

– Vi har snakket om fotball. Hvilke verdier, mål og ambisjoner vi har her. Det traff meg, og jeg er sikker på at dette er et riktig steg for meg nå.

Han har brukt de to siste månedene på å bestemme seg for neste steg.

– Jeg vil takke alle i Bodø og Kjetil for å gjøre dette mulig, sa Elabdellaoui på pressekonferansen.

– Veldig godt

Tidligere fredag erfarte TV 2, Nettavisen og Avisa Nordland at Elabdellaoui skulle signere kontrakt med Bodø/Glimt så fort den medisinske testen var gjennomført.

– Det føles veldig godt. Jeg har hatt god tid til å tenke på hva som skal være neste steg i karrieren. Jeg er veldig glad og gleder meg veldig til å komme i gang, fortsetter backen.

30-åringen har stått uten klubb den siste tiden etter at kontrakten med den tyrkiske storklubben Galatasaray ble terminert. Ifølge TV 2 har Elabdellaoui avslått et tilbud fra amerikansk toppserie.

Øyeskade

Nyttårsaften for snart to år siden pådro Elabdellaoui seg skader i øynene under nyttårsfeiring i Tyrkia. Dette skjedde etter at fyrverkeri gikk av og traff ham i ansiktet.

14 måneder senere gjorde han comeback for Galatasaray. Elabdellaoui står oppført med 49 landskamper for Norge.

Elabdellaoui ble inkludert i Ståle Solbakkens landslagstropp tidligere i høst, men har måttet vente på sin 50. kamp med flagget på brystet. Den siste kampen han spilte for landslaget, var høsten 2020.

Glimts høyreback Alfons Sampsted har vært en fast mann for bodøværingene de siste tre sesongene, men har valgt å la kontrakten løpe ut ved nyttår.