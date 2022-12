Skiskytterkvinnene imponerte i Finland: – Helt vanvittig

Ingrid Tandrevold var norsk ankerkvinne og gikk Norge inn til 3.-plass. foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP / NTB

NTB

Ingrid Tandrevold på ankeretappen gikk Norge inn til tredjeplass på kvinnenes skiskytterstafett i finske Kontiolahti. Favorittene Sverige vant.

Det norske laget unngikk strafferunder, men brukte tre ekstraskudd og endte et stykke bak det sterke svenske laget med Linn Persson, Anna Magnusson og søstrene Hanna og Elvira Öberg.

Landmark tapte duellen mot tyske Denise Hermann-Wick på siste etappen. Tyskland var 28,1 sekunder bak Sverige.

– Det er helt vanvittig. Dette er bedre enn forventet. Vi håpet på topp tre, og det fikk vi, sa tidligere skiskytterstjerne Ole Einar Bjørndalen, nå TV 2-ekspert.

– Morsomt

Karoline Knotten på første etappe brukte ett ekstraskudd på liggende. Vingrom-løperen var offensiv på midtrunden og gikk inn som nummer to. Hun traff alle blinkene og forsvarte plasseringen bak tyske Anna Weidel.

– Vi skulle være offensive, og det var lov med ett ekstraskudd. Jeg tror dette blir bra. Jeg er fornøyd, morsomt å være litt mer på hugget og godt at sisterunden gikk så bra, sa Knotten til TV 2.

Ida Lien fikk noen leie bom på 15-kilometeren onsdag, men hun var feilfri på liggende og hadde bare Anna Magnusson foran ut på midtrunden.

Det hadde derimot tetnet seg til, og det var åtte lag innenfor åtte sekunder inntil stående skyting. Der snudde det, og Italia var plutselig i tet foran Frankrike.

– Jeg er greit fornøyd. Bra på ligg og ett ekstraskudd på stående. Fornøyd med å bruke bare ett ekstraskudd.

Femsteinevik imponerte

Ragnhild Femsteinevik leverte en glimrende etappe og tok Norge tilbake til annenplassen. Hun hadde 22 sekunder opp til Sverige. Hanna Öberg for Sverige forsøkte å rykke ifra, men med feilfri skyting på både liggende og stående hadde Femsteinevik beholdt avstanden til rundt 22 sekunder.

– Jeg er mest lettet. Jeg har vært stresset og nervøs, og det var deilig å få ned blinkene, sa Femsteinevik etter sin kanonetappe.

Tandrevold hadde en durabelig duell med tyske Denise Hermann-Wick. De lå likt etter feilfri liggende skyting, men ut fra stående fikk den norske utøveren 7,1 sekunders forsprang.

På sisterunden ble Hermann-Wick for sterk for Tandrevold hadde ikke helt troen på seg selv og sine spurtegenskaper.

– Det var en bra stafett. Tre ekstraskudd er ikke galt, men jeg er irritert på meg selv på sisterunden, for jeg trodde ikke at det skulle gå en gang. Jeg er derimot stolt av de andre jentene. Jeg var litt irritert i fem minutter – så gikk det over, sa Tandrevold