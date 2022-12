Iversen etter uttaksbråket: – Nesten som å komme til en rettssak

NTB

Langrennsløper Emil Iversen ble pepret med spørsmål fra pressen før helgens verdenscup i Lillehammer og etter diskusjonene rundt uttaket av ham.

– Først og fremst synes jeg ikke det er noe artig å være i posisjonen at det er noe tvil om jeg skal gå renn eller ikke. Jeg har høyere ambisjoner enn som så. Det er ikke noe særlig, og jeg har en plan om å prøve å gå litt fortere, sa Iversen.

Tidligere denne uken ble det debatt da langrennsløper Jan Thomas Jenssen gikk ut mot landslagsledelsens uttak til rennene i Lillehammer. Han reagerte blant annet på at Iversen, som har sin styrke i klassisk, ble tatt ut til 10-kilometeren i fristil i Lillehammer fredag.

Iversen ble spurt ut av samtlige norske riksmedier om saken.

– Det er litt spesielt. Det er nesten som å komme til en rettssak å sitte her og forsvare seg selv, men jeg har ikke noe med det uttaket å gjøre. Jeg er seff takknemlig for at jeg får sjansen, og at ledelsen har troen på meg, sa Iversen.

Jeg har vist takter, det kan ingen ta fra meg, så er det å prøve å få det mer stabilt ut, sa Iversen om fredagens 10 kilometer.

Jenssen ble nummer fire i langrennsåpningen på Beitostølen. I Norgescupen på Gålå ble han nummer seks.

– Det ødelegger motivasjonen og lysten blant oss utenfor landslag. Vi andre kjemper om den plassen, og så gir de Emil Iversen sjansen. Han som ikke har gått fort i fristil i år, sa Jenssen til VG.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum har svart med at de bruker «sesonginformasjonen», et dokument som styrer uttakene.

– Der står det at eliteløpere blir prioritert før jul. Og nå til helgen skal vi gå første individuellstart i fristil i år. Vi skal jo gå enda en om ikke altfor lenge, da er det ingen automatikk i at det bare er eliteløpere der. De må jo levere kommende helg, sa Nossum.