Ingrid Landmark Tandrevold mot 2.-plass i verdenscupåpningen i skiskyting

Ingrid Landmark Tandrevold, her under verdenscupen i Holmenkollen, imponerte i Kontiolahti. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt 20 treff for første gang i en normaldistanse i verdenscupåpningen. Det holdt til 2.-plass bak suverene Hanna Öberg.

Öberg, som har OL-gull i disiplinen fra 2018, vant 33,5 sekunder foran Tandrevold. Lisa Vittozzi fra Italia ble nummer tre, ti sekunder bak Tandrevold.

Tandrevold var solid på standplass, men ble fragått i sporet av Öberg, som vant med ett tilleggsminutt. Grunnlaget for Tandrevolds plassering ble lagt på første skyting. Hun tok seg god tid, justerte seg inn og endte med fullt hus. Deretter plaffet hun ned resten av blinkene.

Skytetiden endte opp å være halvminuttet tregere enn Öberg.

– Jeg visste at hvis jeg bruker ti sekunder mer, lønner det seg uansett istedenfor å få et minutt i tillegg. Jeg prøvde bare å bevare roen, sa Tandrevold til TV 2.

Tandrevold deltok ikke i sesongåpningen på Sjusjøen og har hatt en trøblete oppladning til sesongen. Det gjorde noe med forventningene:

– Vanligvis pleier alt å gå rett vest da, for jeg bare mister hodet, men i dag klarte jeg å tenke at jeg i hvert fall måtte få til det jeg skulle på skytebanen, så kunne det bli et godt resultat, sa Tandrevold.

– Godt å bli ferdig

Hun erkjenner at hun var nervøs før start.

– Det hjalp litt å komme ut i løypa og begynne å gå. Det var «pain» fra jeg våknet i dag klokken 7 til jeg startet 14.25. Det var godt å bli ferdig med det, sa hun.

– Det er imponerende. Det å skyte 20 av 20 i åpningsrennet, det er helt vanvittig, sa tidligere skiskytterstjerne Ole Einar Bjørndalen i TV 2s sending.

Elvira Öberg hadde raskeste langrennstid, 12,4 sekunder foran sin søster, men bommet tre ganger.

Karoline Knotten, Ida Lien, Emilie Kalkenberg, Karoline Erdal og Ragnhild Femsteinevik var også i aksjon for Norge, men klarte ikke å hevde seg i toppen.

Uten Røiseland og Eckhoff

Dorothea Wierer var en av favorittene og i pallkampen før siste skyting med én bom, men skjøt seg bort på den siste ståendeskytingen. Fire tilleggsminutter sendte henne langt ned på resultatlisten.

Det norske kvinnelaget har blitt svekket uten de to profilene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff i aksjon i Finland. De to har vunnet verdenscupen sammenlagt en gang hver de to siste sesongene.

Røiseland har slitt gjennom hele oppkjøringen, og kroppen har ikke respondert som vanlig på trening. I tillegg ble hun slått ut av helvetesild, som satte henne ytterligere tilbake. Eckhoff er ute på ubestemt tid.

Torsdag er det stafett på programmet i Kontiolahti.