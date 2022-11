Svenskene savner sine norske rivaler: – Utrolig trist

NTB

Skiskyttersøstrene Elvira og Hanna Öberg skulle gjerne sett at stjernene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland stilte til start i Kontiolahti.

Røiseland (2022) og Eckhoff (2021) har tatt de to siste sammenlagtseirene i verdenscupen, men begge er hjemme når verdenseliten åpner sesongen i finske Kontiolahti. Første renn går av stabelen i dag klokken 13.15.

– Det er utrolig trist at de ikke kan være her. De har jobbet utrolig hardt, og det er ikke noe man ønsker noen. Så er det som vanlig for meg å ha fokus på mitt. Jeg har den luksusen å vite at så lenge jeg gjør mitt, holder det veldig langt. Da spiller det ingen rolle hvilke andre som står på start, sier Elvira Öberg.

Røiseland har slitt gjennom hele oppkjøringen, og kroppen har ikke respondert som vanlig på trening. I tillegg ble hun slått ut av helvetesild, som satte henne ytterligere tilbake. Eckhoff er ute på ubestemt tid.

– Det er virkelig trist at de ikke er klare, men det er lurt at de ikke er her og går, sier Hanna Öberg.