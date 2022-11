Udnes Weng med ny tredjeplass i Ruka: – Over all forventning

Tiril Udnes Weng startet i den gule ledertrøyen under 20 km jaktstart i Ruka søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Svenske Frida Karlsson vant kvinnenes jaktstart over 20 kilometer i fri teknikk i finske Ruka. Tiril Udnes Weng overrasket og ble nummer tre.

Det ble gått seks runder à 3,3 kilometer. Svenske Ebba Andersson ble nummer to, slått med 33 sekunder. Det var Karlssons fjerde verdenscupseier.

Tiril Udnes Weng spurtet ned Heidi Weng og Silje Theodorsen i kampen om den siste pallplassen. Hun ble også nummer tre på fredagens sprint.

– Jeg er fornøyd jeg med å være nummer to også, svarte Udnes Weng på spørsmålet fra NTB om å lede verdenscupen. Hun ligger à poeng med Karlsson.

– Kroppen svarer bra og jeg har hatt tre gode dager her, så det var vært en god helg, oppsummerte hun Ruka-rennene.

VM som mål

Løpet var over all forventning for Udnes Weng.

– Vi ble mange i en gruppe og jeg følte jeg hadde krefter på sisterunden, men jeg hadde vel litt tur akkurat i dag. Dette var gøy og over all forventning, sa Udnes Weng.

Hun er ikke sikker på om hun skal gå alle verdenscuprenn denne sesongen. I februar er det VM i slovenske Planica.

– Det er VM som er målet mitt så jeg liker å ta det litt helg for helg, men jeg har lyst til å gå alt på Lillehammer, sa Udnes Weng.

Frida Karlsson har nærmest fått en perfekt start på verdenscupen, men i etterkant sa hun til NRK at hun ikke skal gi alt for å vinne sammenlagt. Grunnen er i likhet med Udnes Weng VM i Planica.

– Det ble et perfekt løp. Jeg var avslappet og fin på sisterunden. Vi ville råkjøre fra start, men vi hadde planlagt å hjelpe hverandre å dra, sa Karlsson til Viaplay.

Frida Karlsson (i midten) vant foran Ebba Andersson (t.v.) og Tiril Udnes Weng.

Luregåing

Heidi Weng skulle gjerne hatt mer å gi.

– Det ble litt luregåing. Jeg er ingen fan av det, men hadde egentlig ingenting å gå med. Det ble å late som man hadde kontroll på spurten. Jeg skulle gjerne vært litt piggere og vært litt nærmere svenskene, sa hun etter fjerdeplassen.

Det ble klart karrierebeste for Theodorsen med sin femteplass.

Andersson og Karlsson går på to forskjellige svenske lag, men jobbet godt sammen i tet ut fra start og de to og økte avstanden til en gruppe på sju løpere hvor Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng og Tiril Udnes Weng var med. De var 25 sekunder bak etter den første runden.

Økte

Halvveis på distansen var gruppen bak blitt til hele tolv løpere, men avstanden fram til de to i tet var blitt på rundt 50 sekunder. Theodorsen og Ingvild Flugstad Østberg hadde var også med i den store gruppen.

Østberg startet som nummer 14 og hadde 54 sekunder opp til Andersson. Det var hun som klarte å holde tempoet til de to svenskene og ledet an i gruppen som lå nærmest.

Ut på sisterunden var avstanden blitt på over minuttet. Kalvå, som ble nummer fire lørdag, endte på 8.-plassen, mens Østberg endte på 11.-plass.

Helene Marie Fossesholm ble nummer 16.