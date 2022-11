Klæbo utklasset alle i sin 50. verdenscupseier: – Jeg trives her

Pål Golberg og vinneren Johannes Høsflot Klæbo etter 10 km klassisk for menn i Ruka lørdag. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre

NTB

Johannes Høsflot Klæbo var i en klasse for seg og vant 10 kilometer klassisk i finske Ruka lørdag. Det var trønderens 50. verdenscupseier i karrieren.

To nordmenn fulgte nærmest trønderen i mål, med Pål Golberg og Martin Løwstrøm Nyenget som henholdsvis toer og treer.

– Det er et rundt tall. Vet ikke helt hva jeg skal si. Intervallstart her har jeg trives og det er moro i vinne her. Jeg liker denne plassen. Jeg åpnet kontrollert, men fikk ryggen til (Andrew) Musgrave ut på annenrunden. Jeg får takke ham, sa Klæbo til Viaplay etter målgang.

Klæbo startet litt forsiktig og hadde Golberg 2,9 sekunder foran seg etter 3,1 kilometer. Trønderen fikk derimot opp farten og var 8,5 sekunder foran etter 6,1 kilometer.

Svenske Calle Halfvarsson og William Poromaa knallåpnet også og var 6,4 og 5,2 sekunder foran Klæbo etter 3,1 kilometer.

De klarte derimot ikke svare nordmannen tempo på de neste rundene. Klæbo var til slutt 20,5 sekunder foran Golberg i mål, mens Martin Løwstrøm Nyenget tok tredjeplass, slått med 28 sekunder.

– Han nærmest dreper de andre på sisterunden, sa Martin Johnsrud Sundby i Viaplays vinterstudio.

Erik Valnes gikk inn på 6.-plass, 41,4 sekunder bak, mens Hans Christer Holund fulgte på plassen bak. Mattis Stenshagen ble nummer ti. Løperen fra Lillehammer var 50,7 sekunder bak.

Emil Iversen ble nummer 13 – 53,6 sekunder bak, mens Simen Hegstad Krüger endte 1.45 minutter bak og helt nede på 53.-plass.

Søndag skal det gås 20 kilometer jaktstart i Ruka.