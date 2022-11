NFF har fått meldinger fra bekymret minoritetsungdom: – Vi kritiserer ikke Qatar

NTB

Minoritetsungdom i Norge er bekymret for «motstand mot Midtøsten» i kjølvannet av Lise Klaveness' og forbundets arbeid mot Fifa og VM i Qatar.

OneLove-kampanjen til de sju europeiske landene som var kvalifisert til VM, har skapt store overskrifter verden over. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) satte ned foten og nektet dem å bruke et eget kapteinsbind med regnbuefarger fordi det brøt med Fifas eget regelverk.

Til NTB gjentok Klaveness at det var «dumt» av Fifa å gjøre.

– Dette er universelle verdier som ligger i menneskerettsprinsippene som Fifa har bestemt. Man skal ikke oppleve diskriminering på grunn av etnisk opphav og seksuell orientering. Alle de skal være velkommen i fotballen. Det er verken mer eller mindre det denne kampanjen sto for, forteller Klaveness til NTB.

– Det var dumt og kortsiktig. Vi må passe på at det ikke blir oppfattet som det spilles opp av Fifa. At vi ønsker å presse på vestlige verdier og starte en slags kulturkrig rundt kontroversielle verdier, sier hun videre.

Fotballpresident Klaveness og generalsekretær Karl Petter Løken møtte pressen fredag for å snakke om sin fire dager lange reise i Qatar under fotball-VM.

I tiden som kommer skal hun og hennes kolleger bruke tiden på å arbeide med hvordan dialogen med Fifa skal håndteres videre.

Meldinger

Hun opplyser at NFF har fått flere meldinger fra minoritetsungdommer i Norge som oppfatter at det er «motstand mot Midtøsten».

– Det er ikke det det handler om. Det handler om et land mange ikke hadde hørt om før de fikk mesterskapet. Jeg tror det hadde vært samme reaksjoner om Norge fikk det og kjøpte det, for å si det sånn, sier Klaveness.

NFF sier at forbundet har prøvd å svare på alle henvendelsene så godt de kan.

– Vi må bidra til at vi ikke polariserer mer. Vår jobb er å inkludere. Selvsagt skal fotballbevegelsen være akkurat like velkommen for muslimer, kristne og alle som vil være med.

Kritiserer ikke Qatar

– Vi kritiserer ikke Qatar, men vi prøver å påvirke Fifa, som vi er medlem av. Vi har ingen mening om Qatar som land, men Qatar hadde ingen infrastruktur og ikke forsvarlig arbeidslovgivning som kunne forsvare en sånn eskalerende byggearbeid, sier fotballpresidenten.

– Det (Qatar) er på størrelse med Bergen. Det å ikke ha fotballkultur gir andre store risikomomenter. Du har ikke noe kvinnelag, ikke noe grasrot som kan gi den arven et fotball-VM jeg ville tenkt skal gi. Det handler ikke om det. Når vi får de henvendelsene, må vi lytte til det når det oppfattes sånn, forklarer Klaveness.