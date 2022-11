Klaveness om Qatar-reisen: – En nyttig, men urovekkende tur

NTB

Fotballpresident Lise Klaveness karakteriserer reisen hun har vært på til fotball-VM i Qatar som nyttig og urovekkende.

Fredag stilte Klaveness og Norges Fotballforbunds generalsekretær Karl-Petter Løken til pressemøte på Ullevaal stadion. Temaet der var reisen de to nylig hadde til Qatar.

Der hadde de en rekke møter med ulike grupperinger og representanter for arrangøren og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Fifa-president Gianni Infantino svarte imidlertid ikke på forespørselen om et møte, ifølge Klaveness.

– En nyttig, men urovekkende tur. Det gjorde inntrykk på oss å være der, sa fotballpresidenten fredag.

– Urovekkende var turen fordi vi opplevde at Fifa viste en atferdsendring som var urovekkende og satte de sju Uefa-landene, som vi er en del av, i en umulig situasjon. Det var konflikteskalerende, fortsatte hun.

Urolige

Klaveness oppholdt seg i VM-landet fra 18.- til 22. november. Under reisen rettet hun flere ganger krass kritikk mot Det internasjonale fotballforbundet og president Infantino.

Særlig striden rundt bruken av det mye omtalte og mangefargede OneLove-kapteinsbindet stjal mye oppmerksomhet. En rekke europeiske nasjoner droppet til slutt å bruke bindet som følge av at Fifa varslet sportslige sanksjoner.

– På kampdag, kun timer før England skal i gang, får de vite at de kan bli ilagt sanksjoner. Sånn sett kaster de spillerne ut som gisler i en politisk uoversiktlig situasjon som ingen ønsket, sa Klaveness fredag.

– Vi ble veldig urolige av måten Fifa gikk fram på. Det var uakseptabelt. Det vi er mest urolige for, er det vi opplever som en veldig polariserende retorikk fra Fifa som har vart en stund, utdyper hun.

Ingen kulturkrig

I tiden som kommer skal fotballpresidenten og hennes kolleger bruke tiden på å arbeide med hvordan dialogen med Fifa skal håndteres videre.

– Vi står veldig sammen med de andre landene, sier Klaveness.

Det er England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits som står sammen om den mye omtalte OneLove-kampanjen.

Klaveness understreker at man ikke har noe ønske om å drive «en kulturkrig».

– Dette er ingen kulturkrig. Vårt fokus er at fotballen skal være for alle og trygg. Det har den ikke vært for migrantarbeiderne, sa hun fredag.