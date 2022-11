Northug peker på Klæbo – Klæbo peker på Northug

NTB

To trøndere på 26 og 27 år er de store favorittene foran verdenscupsprinten i finske Ruka senere i dag.

27 år gamle Even Northug har vunnet begge sprintrennene han har stilt i så langt denne sesongen. Han har vist at han har tatt enda et steg siden den gode fjorårssesongen, og som gjorde at han fikk landslagsplass.

Yngstebror i Northug-slekta var best i finske Muonio for to helger siden, og han var best på Beitostølen sist helg.

Men da var ikke Johannes Høsflot Klæbo med, verdens desidert beste i klassisk sprint i de siste årene. Klæbo har vært tilnærmet uslåelig i denne øvelsen.

Northug ser på seg selv som en outsider når det smeller i gang med alle de beste på startstrek for første gang i 2022/2023-sesongen.

– Det er godt å se at Johannes går. Han virket sterk i den siste bakken og på trening. Han blir nok å regne med i morgen.

– Er du fortsatt favoritt selv med Klæbo på startstrek?

– Nei, når Johannes Klæbo velger å stille i klassisk sprint, så er han favoritt. Han har nesten vunnet alle i de siste årene, så den får han ta.

– Men du er klar pallkandidat.

– Ja, det er jeg. Det vet jeg. Han skal få kamp.

Bestemt

Johannes Høsflot Klæbo tror at han kommer til å få sterkest kamp av nettopp lagkameratene Even Northug og Erik Valnes. Både Klæbo og Northug nevner Italias Federico Pellegrino og franske Richard Jouve som de hardeste utfordrerne fra det store utlandet.

Klæbos hamstringsproblemer siden tidlig på sommeren har ført til mange spekulasjoner i de siste ukene. Det ble tidlig bestemt at han bare skulle gå distanserennene på Beitostølen, og der vant han begge.

Det var likevel NTBs klare oppfatning da vi intervjuet ham på Beito at han kom til å gå alle de tre rennene i Ruka denne helgen, inkludert fredagens sprint.

Torsdagens avgjørende test i den lange springbakken opp mot stadion i Ruka gikk fint for ham. Da var det ingenting å lure på lenger.

– Han har hatt en god test i dag, og nå er han på listen. Det holder bra. Han er litt reservert, men vi får nå se, sa landslagstrener Arild Monsen.

Pinebenk

Da Klæbo møtte pressen etter den rundt to timer lange treningsøkta var det en rolig, avbalansert og selvsikker 26-åring som snakket.

Fortsatt sa han at det var tid til å dra i nødbremsen, og at han fikk se etter en ny behandlingsøkt hos fysioterapeut Øyvind Skarsaune.

– Vi har prøvd å ta i litt. Murringen er der, men du skal ikke se bort fra at jeg muligens står på startstreken i morgen.

Da han møtte hele pressekorpset under den internasjonale pressekonferansen noen timer senere var den lille usikkerheten borte. Da hadde han endelig bestemt seg for å stille, og det fortalte han til alle som ville høre på.

Det har aldri vært noen tvil om at Klæbo stiller på de to distanserennene i Finland. Det aller meste tyder på at Klæbo stiller i de fleste skirennene før jul, i hvert fall i de individuelle rennene både i Lillehammer neste helg, og på Beitostølen og Davos helgene etter der igjen.