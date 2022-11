EU til kraftig angrep på Fifa: Korrupsjon er utstrakt, systematisk og dypt forankret

NTB

EU-parlamentet vedtok torsdag en resolusjon rundt menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Samtidig rettes tungt skyts mot Det internasjonale fotballforbundet.

I resolusjonen parlamentarikerne til slutt ble enige om, kritiseres prosessen som endte opp med å gjøre Qatar til VM-verter i harde orde lag. Samtidig beklager man dødsfallene til «de mange tusen migrantarbeiderne» som mistet livet under forberedelsene til sluttspillet.

Videre heter det blant annet at tildelingen av mesterskapet ble gjort på bakgrunn av troverdige påstander om korrupsjon og bestikkelser. Prosessen omtales som lite åpen og mangelfull med hensyn til risikovurdering.

Korrupsjonen i Det internasjonale fotballforbundet omtales således som utstrakt, systematisk og dypt forankret. I tillegg understreker parlamentarikerne hvordan Fifa på alvorlig vis har skadet «ryktet og integriteten til internasjonal fotball».

Nye tildelingskriterier

Parlamentet ber om at det EU-land, og i særdeleshet de med toneangivende nasjonale ligaer som Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, utøver press mot Fifa og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å få reformert Fifa.

«Dette må inkludere innføring av demokratiske og transparente prosedyrer ved tildeling av fotball-VM og streng implementering av menneskerettighets- og bærekraftskriterier for vertsland», skriver parlamentet på sine nettsider.

«For å beskytte idrettsutøvere og fans og få slutt på sportsvasking, bør internasjonale sportsbegivenheter ikke tildeles land der grunnleggende menneskerettigheter krenkes, og hvor systematisk kjønnsbasert vold er utbredt», heter det videre.

EU-parlamentarikerne er også opptatt av at familiene til migrantarbeidere som mistet livet eller ble skadd i VM-forberedelsene skal kompenseres økonomisk. Et slikt krav har også en rekke andre aktører, blant dem menneskerettighetsorganisasjoner, stått hardt på den siste tiden.

Krever mer likestilling

Myndighetene i Qatar har opprettet et fond som skal hjelpe migrantarbeidere som ikke har fått utbetalt den lønnen de har krav på. EU-parlamentet anerkjenner dette initiativet, men sier at fondet må utvides slik at også døde eller skadde arbeidere får støtte fra dette.

Myndighetene i VM-landet oppfordres videre sterkt til å gjennomføre en full granskning av episodene som har ledet til dødsfall blant VM-arbeidere i landet.

I resolusjonen heter det avslutningsvis at man beklager måten LHBT+-personer blir behandlet på, og golfstaten må forsterke tiltakene rundt likestilling.

Resolusjonen ble vedtatt ved håndsopprekning. Enkelte parlamentarikerne ønsket en tekst som var enda tøffere formulert, men fikk ikke gjennomslag på dette.