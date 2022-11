Norsk toppfotball tjener store penger på ny TV-avtale

Neste års TV-avtale til norsk fotball er nesten dobbelt så stor som den gamle. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Den nye TV-avtalen med TV 2 trer i kraft for norsk fotball fra neste sesong. Avtalen er historisk god og sørger for milliondryss over toppklubbene, skriver BA.