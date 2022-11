Danmark til angrep mot Fifa – vil ikke støtte gjenvalg av Infantino

NTB

Det danske fotballforbundets styreleder Jesper Møller beskylder Fifa for å bruke «bøllemetoder» og åpner for å forlate forbundet hvis det ikke endrer seg.

Det sa den danske fotballtoppen onsdag på et hasteinnkalt pressetreff om situasjonen rundt det omstridte OneLove-kapteinsbindet under Qatar-VM.

Møller er sterkt kritisk til at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) nekter kapteiner å bruke det mangefargede armbindet i fotball-VM, og han gjorde det klart at danskene ikke støtter Gianni Infantino som Fifa-president.

– Det er uakseptabelt. Vi er ikke enige med dem. Jeg er skuffet og sint, sa Møller og la til at han mener Fifa bruker «bøllemetoder» for å nekte markeringer fra VM-lagene.

Samtidig gjorde han det klart at det ikke er aktuelt med noen markeringer fra spillerne eller laget senere i mesterskapet.

Avviser Infantino-støtte

Møller fortsatte med å fastslå at DBU ikke kommer til å støtte sittende Fifa-president Gianni Infantino når han stiller til gjenvalg i 2023.

Infantino høster mye kritikk fra enkelte europeiske nasjoner, men har samtidig bred støtte på flere andre kontinenter.

– Det er 211 medlemsnasjoner i Fifa, og Infantino har en støtteerklæring fra 207 land. Men Danmark er ikke et av de landene. Og vi kommer ikke til å støtte Infantino, sa Møller.

Han fortalte til og med at det har vært diskutert om man burde forlate Fifa dersom det ikke skjer forandringer. Samtidig håper han på endring før man kommer til et slikt steg, skriver Ritzau.

Norge er også blant de fire landene som ikke har undertegnet støtteerklæringen til Infantino, som stiller til gjenvalg uten motkandidater.

Fryktet karantene

Danmark og seks andre VM-land jobber nå iherdig med å utforske hvilke juridiske og politiske grep som kan gjøres for å snu Fifas beslutning i saken. Først mandag, etter at mesterskapet var i gang, bestemte Fifa seg for å gi gult kort dersom en spiller valgte å bruke kapteinsbindet.

– Vi forventet at vi fikk lov til å bære det. Vi var i møte med Fifa 19. november, og det var vår klare forståelse at vi ville bli sanksjonert med en bot, noe vi var klar for, forklarte DBU-direktør Jakob Jensen.

Han forklarte også at Danmark ved flere anledninger de siste månedene har gitt beskjed til Fifa om at de vil bruke det flerfargede armbindet, uten å få svar.

Trusselen om sanksjoner var høyst reell, forklarer han.

– Vi har sjekket om det er hjemmel i reglene for å gi kult kort, og det er det. I artikkel fire i «Laws of the Game» heter det at en som bærer utstyr som ikke er tillatt, skal sanksjoneres. Det kunne ha vært et gult kort, en kaptein som ikke fikk komme på banen eller karantene.

Jobber videre

Foruten Danmark, ønsker Belgia, England, Nederland, Sveits, Tyskland og Wales å spille med kapteinsbindet, som skal fremme inkludering og vise motstand mot diskriminering.

– Vi må prøve å få avklart noen ting nå, så vi kan komme videre. Nå lar vi Tyskland undersøke det juridiske, og så er det noen politiske ting vi skal få avklart, sa Møller.

– Men det som er helt sikkert, er at spillerne våre skal ha optimale forberedelser. Én ting er hva jeg skal utsettes for, men dere skal la spillerne være i fred. Ellers blir vi sinte. Og det er vi nå, sa han i lys av at Danmark-spillerne får mange spørsmål om saken.

Tysklands fotballforbund vurderer ifølge avisen Bild å anke Fifas kapteinsbind-beslutning inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).