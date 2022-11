Glazer-familien åpner for å selge Manchester United

Marcus Rashford feirer en scoring for Manchester United i en ligakamp mot West Ham. Foto: Jon Super / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Manchester United jobber for å styrke økonomien via en tredjepart. Blant alternativene for Glazer-familien er å selge deler av eller hele klubben.