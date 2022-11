Aamodt inn i Narvik 2029-styret

NTB

Kjetil André Aamodt opplyser til NRK at han går inn i styret som jobber for å få alpin-VM til Narvik i 2029.

– Jeg ønsker å ta del i styret fordi jeg først og fremst er glad i sporten, og fordi det vil være bra for Norge å få et mesterskap hit. Selv om vi som nasjon har tatt 25 VM-gull og 62 medaljer i VM, har vi aldri hatt mesterskapet her, sier Aamodt til kanalen.

Narvik var med i kampen om å arrangere alpin-VM i 2027, men kom til kort. Det mesterskapet skal avholdes i Crans Montana i Sveits.

Aamodt tror på et VM i Narvik to år senere.

– Jeg ønsker å hjelpe til. Jeg har et navn innenfor, og føler jeg har noe å bidra med, sier den tidligere toppalpinisten.