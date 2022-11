Iversen og Flugstad Østberg klar for verdenscupåpningen

NTB

Norges Skiforbund har annonsert hvilke langrennsløpere som er med til verdenscupåpningen i Ruka, Finland til helgen.

Det var en hard kamp om den siste distanseplassen til Ruka mellom Sjur Røthe, Emil Iversen, Didrik Tønseth og Harald Østberg Amundsen.

Iversen stakk av med den plassen etter gode resultater i de to 10 kilometerne på Beitostølen.

Emil Iversen er klar for verdenscupåpningen i Ruka neste helg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fra før var Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen klare ettersom de hadde er regjerende mestere i henholdsvis verdenscupen og Skandinavisk cup.

Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Erik Valnes og Martin Løwstrøm Nyenget er også klare for distanserennene under verdenscupåpningen i Finland.

Klæbo, Golberg, Valnes og Stenshagen skal også gå sprinten sammen med Håvard Solås Taugbøl, Even Northug, Sindre Bjørnestad Skar og Lars Agnar Hjelmeset.

På kvinnesiden ble det få overraskelser. Marte Skaanes, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Tirild Udnes Weng, Silje Theodorsen og Hele Marie Fossesholm går som ventet distanserennene.

Udnes Weng får også med seg sin søster, Lotta, Kristine Stavås Skistad, Mathilde Myhrvold, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Skaanes på sprinten.

Østberg-comeback

Østberg meldte nylig at hun hadde passert helseattesten, og at hun var startklar til den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Gjøvik-løperen er for første gang siden hun ble senior ikke med på landslaget. Det kan hun fort bli igjen om hun viser tendenser i sporet igjen.

Østberg har slitt med helsen de to siste årene og pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020. Foran sesongstarten på Beitostølen i november 2019 fortalte Østberg at hun ikke hadde fått godkjent helseattest og at hun dermed ikke kunne konkurrere.

Hun var tilbake i konkurransesporet foran sist sesong og rakk å få med seg tre verdenscuphelger i Ruka, Lillehammer og Davis før hun på ny fikk startnekt på grunn av at hun ikke besto helsetesten. Det gjorde at hun mistet hele resten av konkurransesesongen.

Dette er løperne som skal til Ruka:

Menn sprint:

Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Even Northug, Mattis Stenshagen, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Sindre Bjørnestad Skar, Lars Agnar Hjelmeset.

Menn distanse:

Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Mattis Stenshagen, Emil Iversen, Erik Valnes.

Kvinner sprint:

Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Marte Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen.

Kvinner distanse:

Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Marte Skaanes, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg.