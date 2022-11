Sørloth tilbake med scoring da Norge spilte 1-1 mot Finland

NTB

Alexander Sørloth var tilbake etter sykdom og utlignet rett etter pause da Norge avsluttet landslagsåret med 1-1 mot Finland i minusgrader på Ullevaal.

Etter at Serbia i september påførte Ståle Solbakken det første hjemmetapet som landslagssjef, truet Finland med å legge på til to strake, men Norge slo tilbake etter en dårlig start. Dermed fikk Solbakken resultatrekken 6-2-2 i sitt annet år som landslagssjef, etter 6-3-3 i det første.

– De etablerte spillerne må ta noe av skylden

– Vi kunne skapt mer. Det er irriterende at vi ikke scorer en til, for det hadde smakt med en seier på tampen. Vi prøver en del nytt med nye spillere. De etablerte spillerne må ta noe av skylden for at det ikke fungerte helt før pause. Etter hvert får vi det til. Sørloths første og andreomgang er nesten som himmel og helvete. Det ble en lang omgang for Finland, sa Solbakken til TV 2 etter kampen.

Finland tok fortjent ledelsen etter en drøy halvtime i kulde og tidvis lett snødrev, men Norge avsluttet den første omgangen sterkt. Solbakken gjorde tre bytter ved pause og fikk se laget bruke bare 35 sekunder av den andre omgangen på å utligne.

Passerte faren

Martin Ødegaard leverte et fint framspill til Marcus Holmgren Pedersen, og høyrebackens innlegg fant Alexander Sørloth, som bare trengte å sette foten på ballen for å score sitt 16. landslagsmål. Dermed passerte han pappa Gøran, som har 15 mål på 55 kamper for Norge.

– Det har jeg ventet en stund på. Vi har snakket en del om det. Det er kjempeartig, men nå er vi ferdig med. Nå er jobben min å score flere mål.

– Får du stilnet pappa?

– Hehe, du får aldri stilnet pappa. Han prater og prater, men det er en fin milepæl, det er det, konkluderte Sørloth.

Publikum håpet at det skulle bane vei for en forrykende 2. omgang av det norske laget, men det ble aldri noen fest for tilskuerne som hadde trosset det kalde været.

Hugo Vetlesen kom inn til sin debut og hadde vinnermålet på foten i det 83. minutt, men traff ikke godt nok, og Lukas Hradecky reddet. Det gjorde keeperen også da Leo Østigård nikket på et hjørnespark rett etter.

– Vi var altfor passive i første. Jeg synes hovedgrunnen er at vi ikke var samkjørte i presset. Det blir bare nesten, og Finland har gode ballspillere. De klarte å spille oss ut. Vi skapte nesten ingenting i første, men etter pause er vi dominante, synes jeg, sa Sørloth etter kampen.

Rådslagning

Østigård er vanligvis utilnærmelig i luftrommet, men i det 32. minutt kom han ikke ordentlig inn i duellen med Benjamin Källman på et innlegg fra venstrebacken Daniel O’Shaughnessy, og han gikk over ende mens den finske spissen nikket inn ledermålet.

Norge hadde hatt 57 prosent ballbesittelse den første halvtimen, men det var mer framdrift og gjennombruddsvilje i det finske laget, som kom til de eneste sjansene før ledermålet. Allerede etter to minutter lå ballen i det norske buret, men Marcus Forss var klart offside da han nikket i mål ved nærmeste stolpe. Samme mann hadde et farlig skudd rett utenfor i det 12. minutt, og etter 25 minutter klarerte Birger Meling så vidt foran Källman etter at et innlegg gikk over Østigård.

Etter Källmans scoring tok de norske samling utenfor eget felt for en liten diskusjon.

Bombardement

Laget frisknet til, og nesten umiddelbart fulgte et bombardement mot det finske målet, der tre blokkerte skudd fikk følge av Patrick Bergs dupper som keeper Lukas Hradecky hjalp over tverrliggeren. På hjørnesparket fra Martin Ødegaard forsøkte Østigård et innløp som da han scoret i Dublin torsdag, men han ble revet ned av Leo Väisänen og burde hatt straffespark.

Det ble i stedet ny corner, og da skjøt Berg i stolpen borte i lengste kryss.

Rett før pause viste Ødegaard fram skuddfoten fra snaut 20 meter og tvang Hradecky til en kjemperedning. Leverkusen-keeperen gjorde et tigersprang og slo ballen over.

Til 2. omgang ble Ola Brynhildsen og Ola Solbakken sendt inn som kanter, mens Mohamed Elyounoussi ble flyttet inn som indreløper. Norge scoret umiddelbart, men slet med å koble grepet i jakten på seier. Ørjan Nyland måtte varte opp med en god redning for å hindre Forss i å sende Finland i ny ledelse i det 57. minutt.

Et par minutter senere skapte Moi en stor sjanse med et raid og innlegg, men Solbakken traff ikke ballen ordentlig ved lengste stolpe, og Sørloth fikk ballen bak seg i jakt på returen.

På tampen kom de nevnte sjansene ved Vetlesen og Østigård, men det endte uavgjort.