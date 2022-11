Johannes Høsflot Klæbo konge på Beitostølen – vant andre strake seier

NTB

Skadeplagede Johannes Høsflot Klæbo viste nok en gang hvem som er best da han gikk inn til nok en seier på herrenes 10 kilometer friteknikk på Beitostølen.

– Det må være høyden som gjør det, det kan ikke være noe annet. Jeg har fått tatt det med ro og trent godt. For min del synes jeg det fungerte bra i fjor, så jeg ser ikke noen grunn til å ikke fortsette med det i år. Jeg er veldig fornøyd med hvordan kroppen spiller på lag, så langt, sa Klæbo til NRK.

Dønnestad nr. 2: – Helt utrolig kult å ha en sånn dag

26-åringen åpnet kontrollert og lå på 9.-plass ved første passering på 1 kilometer, 2,3 sekunder bak Pål Golberg. Langrennskongen satte imidlertid opp farten og hadde en ledelse på fire sekunder ned til britiske Andrew Musgrave ved 5,6 kilometer.

Ved målgang hadde trønderen parkert hele langrennssirkuset og gikk i mål til seier, 7, 5 sekunder foran Henrik Dønnestad som tok 2.-plassen. Musgrave ble nummer tre.

– Det er en sånn fullklaff-dag hvor du føler at du bare kan gå og gå uten å bli stiv. Det er helt utrolig kult å ha en sånn dag, sa Dønnestad til NRK.

– Det var deilig. Første gang på pallen på Beitostølen, så jeg skal ikke være misfornøyd. Jeg er fornøyd, sa Musgrave til rettighetshaveren.

Skadeplaget

– Det har vært mye styr i forkant, men jeg synes jeg fikk gode svar i går. Kroppen spiller ellers godt på lag og så lenge det kjennes brukbart de to neste dagene er det bare å komme seg til Ruka, fortsatte Klæbo.

Han har siden juli slitt med en lårskade, og det var først på fredag at det ble klart at han skulle stille på Beitostølen.

26-åringen knuste konkurrentene på lørdagens 10 kilometer i klassisk, men ventet helt til i morges med å bestemme seg for om han også skulle stille i søndagens løp.

Neste helg starter verdenscupen i Finland. Der håper Klæbo å kunne stille til start.

– Jeg har fryktelig lyst til å gå. Det kan bli vanskeligere og vanskeligere hvor fortere man går, men jeg skal ta et fornuftig valg på tirsdag, sa Klæbo.

Amerikansk hjelp

I forrige uke avslørte Klæbo at han ikke har kunnet gjennomføre en eneste løpeøkt eller den tradisjonelle myrtreningen i Bymarka i Trondheim i sesongoppkjøringen.

Langrennsstjernen har i det siste fått hjelp av en amerikansk fysioterapeut og roet ned på treningen.

– Status nå er at jeg tåler mer og mer, og at jeg føler at jeg kan ta i godt uten at jeg blir satt tilbake, sa Klæbo.

Ski-VM blir sesongens høydepunkt. Det er lagt til Planica og varer fra 23. februar til 5. mars.