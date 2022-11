Støre kritiserer Fifa-sjefen: – Ikke en god start på VM

NTB

Fifa-president Gianni Infantinos siste uttalelser har skapt sterke reaksjoner. De får også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å riste på hodet.

På lørdagens pressekonferanse brukte Infantino en snau time på en monolog foran 400 journalister. Der anklaget han særlig de europeiske kritikerne av fotball-VM i Qatar for å være hyklerske og rasistiske.

Utspillene kom dagen før mesterskapet starter. Støre stusser over Infantinos ordvalg.

– Jeg tenker at dette ikke setter stemningen for en idrettsfest. Det viser hvor mye dette er satt på spissen, og hvor mye han føler han har å forsvare. Det å få en fotballpresident som inviterer til fest med å skjelle ut store deler av verden, det er ikke en god start på et idrettsarrangement, sier statsministeren til TV 2.

Han synes Fifa-sjefens oppførsel markerer kontrasten mellom Qatar-mesterskapet og tidligere VM-sluttspill. Støre kjenner ikke på den samme gleden og interessen for årets utgave.

– Jeg vil ikke utelukke at jeg kommer til å se en eller annen kamp, men jeg har liksom ikke satt meg inn i kampoppsettet. Det er et litt annet engasjement, forteller han.