Fifa-sjefen stempler Qatar-kritikere som hyklere

NTB

Fifa-president Gianni Infantino langer ut mot dem som kritiserer VM-verten Qatar og sier blant annet at arbeidernes rettigheter er like bra i der som i Europa.

Den mektige sveitsiske fotballtoppen holdt lørdag formiddag sin åpningspressekonferanse foran VM-starten. Infantino uttalte først sin støtte til LHBT+-samfunnet og fremmedarbeiderne i Qatar, før han gikk til angrep mot kritikerne av mesterskapet i golfstaten.

– Denne ensidige moralprekenen er bare hykleri, sa Infantino.

– Jeg skal ikke gi dere noen livsleksjoner, men det som skjer her er dypt, dypt urettferdig. Med tanke på det vi europeere har gjort de siste 3000 årene, burde vi si unnskyld for de neste 3000 før vi begynner å gi moralprekener, fortsatte sveitseren.

Han beskyldte også mediene for å være selektive i sin rapportering om mesterskapet.

– Alle er velkomne

VM starter søndag, og Qatar har lagt opp til fotballfest, men inn mot turneringen har det vært mest snakk om bekymringer for landets behandling av migrantarbeidere, kvinner og homoseksuelle.

– I dag føler jeg meg qatarsk, jeg føler meg arabisk, afrikansk, homofil, funksjonshemmet og som en migrantarbeider, sa Infantino i et forsøk på å poengtere at fotballen er for alle.

– Qatar ønsker alle velkommen, uavhengig av legning, hevdet sveitseren.

– Overlever uten øl

Qatarske myndigheter hevder at landet deres er blitt et mål for rasisme og dobbeltmoral. De viser selv til reformene for arbeidsforhold og sikkerhet som hylles som banebrytende i golfregionen.

Fifa har på sin side bedt alle deltakende lag om å fokusere på fotballen og holde politikk utenfor under VM.

Fredag kom det en ny bølge med kritikk mot VM-arrangøren, som bare to dager før første avspark ga beskjed om at de forbyr ølsalg på arenaene.

– Jeg tror personlig at du overlever i tre timer uten en øl. Det gjelder også i Frankrike, Spania og Skottland, sa Infantino på sin pressekonferanse.