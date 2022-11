Qatar forbyr ølsalg på VM-stadionene

NTB

Det blir likevel ikke ølservering på kamparenaene under fotball-VM i Qatar. Det er vertslandet som har satt ned foten.

Det er strenge alkoholregler i Qatar, men i VM var det muslimske landet ventet å gjøre unntak for tilreisende fotballsupportere. Få dager før avspark kommer det en helomvending.

Bekreftelsen fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) kom etter at New York Times og flere andre medier meldte om saken.

«Vertslandets myndigheter og Fifa vil fortsette å arbeide for at stadionene og omgivelsene rundt byr på en hyggelig, respektfull og fin opplevelse for fansen», står det i uttalelsen.

Selges i fansoner

Qatar har i samråd med Fifa bestemt at det kun skal selges alkoholfritt øl på mesterskapets åtte stadioner. Det vil fortsatt være mulig å kjøpe vanlig øl i de ulike fansonene og på hoteller. På sistnevnte koster vanligvis én øl rundt 180 kroner, skrev Reuters tidligere i høst.

Budweiser er blant Fifas største sponsorer og har enerett på ølserveringen på steder knyttet til VM. Selskapets eier AB InBev har bekreftet overfor Sky News at de nylig måtte flytte på utsalgsbodene sine.

– Vi jobber med Fifa om å gi fansen den best mulige opplevelsen, sa en talsperson for bryggerikonsernet.

760 millioner

Ifølge New York Times betaler Budweiser 75 millioner dollar (snaut 760 millioner kroner) til Fifa foran hvert VM. Turneringen arrangeres med fire års mellomrom.

I pressemeldingen fra Fifa gir VM-arrangøren ros til AB InBev for sin forståelse for alkoholforbudet på arenaene. Drikkeprodusenten sier i en uttalelse at restriksjonene skjer utenfor deres kontroll.

Qatar fikk tildelt VM i 2010. Da golfstaten søkte om mesterskapet, gikk de med på å respektere Fifas kommersielle partnere. Det ble gjentatt da VM-kontrakten ble undertegnet etter Fifa-styrets omstridte avstemning.