Østigård om første landslagsmål: – På tide!

NTB

Leo Østigård scoret sitt første landslagsmål da han stanget inn Martin Ødegaards hjørnespark i 2-1-seieren over Irland.

– Det var utrolig godt. Det var på tide. Det er noe jeg har jobbet for og vært forbannet over at det ikke har blitt mål tidligere, sa han til NTB.

– Det var et fantastisk godt innlegg fra Martin og en fantastisk blokk av Stefan (Strandberg). Da ble jobben enkel.

Det er beskjedenhet, for han bidro i høyeste grad selv med et flott innløp som Irland-kaptein John Egan prøvde å følge, men var sjanseløs.

– Det var noen tøffinger i boksen der. De har Championship- og Premier League-spillere som stoppere, men jeg er forhåpentligvis et hakk over dem. Jeg hadde en god følelse i dag, sa han.

På hesten

Norge kneblet Irland før pause, men ble kjørt i begynnelsen av den andre omgangen.

– Irland er et godt lag med gode enkeltspillere. Det er ikke sånn at du kan gå prikkfritt gjennom en hel kamp bestandig. Det er ting vi må se på. Vi hadde noen stygge ballmist etter pause, som er ting vi prøver å unngå, men jeg synes vi kom oss bra opp på hesten igjen etter 1-1-scoringen og fikk litt trykk på dem igjen. Det var godt med en seier.

Han var selv nede med skade i perioden da Norge ble kjørt i 2. omgang.

Overtråkk

– Det er en vond ankel jeg har slitt med den siste tiden. Jeg fikk et lite overtråkk mot Rangers i mesterligaen. Jeg har spilt de siste kampene med en litt sår ankel, men jeg håper den holder til søndagens kamp (mot Finland), sa Napoli-spilleren.

Han og Ohi Omoijuanfo ble 10. og 11. norske spiller med scoring for landslaget siden Ståle Solbakken ble landslagssjef. Totalt er det nå scoret 37 mål, hvorav Erling Braut Haaland har stått for 15 og Alexander Sørloth på 2.-plass for fem.