Hjemmetap for Zuccarellos Wild

NTB

Minnesota Wild og Mats Zuccarello tapte 6–4 hjemme for Pittsburgh Penguins torsdag. Det ble målløst for nordmannen, men han sto for en assist i sluttsekundene.

Gjestene fra Pittsburgh satte tonen da de sikret seg to scoringer i første periode – ved Sidney Crosby etter 8 minutter og Ryan Poehling etter 17 – mens Wild gikk til pause uten å ha fått nettkjenning.

I andre periode reduserte Brandon Duhaime for Wild etter fire minutter, og bare et halvt minutt senere sørget Joel Eriksson Ek for utligning til 2–2. Snaut to minutter før det igjen var pause, tok Penguins en ny ledelse da Kris Letang satte inn 3–2 i overtallsspill.

Også det neste målet kom i overtallsspill, og også denne gangen var det Penguins som scoret; Sidney Crosbys andre og lagets fjerde kom seks minutter ut i den siste perioden.

Også Minnesotas Ek tegnet seg for to mål i Xcel Energy Center torsdag kveld. I undertall sørget han for å opprettholde spenningen i kampen da han reduserte til 3–4.

Det var likevel ikke nok, og gjesten fortsatte å presse, og med scoringer for både Brock McGinn og Jake Guentzel, gikk det mot 6-3-seier til Pittsburgh. Seier ble det, men Matt Dumba pyntet litt på tallene for Wild da han reduserte – med bare åtte sekunder igjen på klokken – etter assists fra radarparet Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello.

Nordmannen fikk dermed et velkomment målpoeng helt på tampen etter å ha tilbrakt drøyt 17 minutter på isen.