Kvinner får bruke mørkt undertøy i Wimbledon

NTB

Kvinnelige tennisspillere vil fra neste sesong ha mulighet til å ha på seg mørkt undertøy i Grand Slam-turneringen Wimbledon om de skulle ønske det.

Opprinnelig har turneringen en regel om at alle som deltar, må være kledd i hvitt fra topp til tå, men på turneringens nettsider bekrefter arrangøren at kvinner får unntak. Det skal være menstruasjon som er grunnen til at kvinner får ha på seg den fargen på undertøyet de selv ønsker.

«Etter diskusjoner og samhandling med WTA, klesleverandører og medisinsk personell har vi funnet den beste måten å støtte kvinner og jenter i turneringer. Arrangørkomiteen har tatt avgjørelsen om å oppdatere Wimbledons klesregel for å tillate kvinnelige deltakere å ha på seg mørkere undertøy om de ønsker det», heter det i uttalelsen.

De øvrige reglene knyttet til klesplagg blir stående som de er. Det betyr at alle fortsatt må ha på seg hvite sko, sokker, shorts, overdel og hodeplagg i kamper.