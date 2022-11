Storbritannias langrennselite får hjelp av privatlaget til Røkke og Dæhlie

NTB

Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlies langløpslag innleder et samarbeid med Storbritannias langrennslandslag. Det gir britene sårt tiltrengte midler.

Etter OL i Beijing kuttet UK Sport (Storbritannias svar på Olympiatoppen) støtten til langrennslandslaget som følge av dårlige resultater.

Britene trenes av nordmennene Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim. Avtalen, som ble klar torsdag, dreier seg om en sponsoravtale med Kjell Inge Røkkes selskap Aker Solutions. I tillegg gir den et partnerskap med det private langrennslaget Team Aker Dæhlie, der Bjørn Dæhlie er involvert.

Avtalen varer til oktober 2024, ifølge VG.

– Det var veldig stor glede da avtalen ble klar. Det er den største avtalen britisk langrenn har gjort med en privat aktør. Det er et partnerskap med kjempestor verdi. Det var nesten så løperne ikke trodde på det. Størrelsen er så stor at det redder sesongen for dem, sier Vinjerui til avisen.

Avtalen gjør at Vinjerui og en smører får fulltidsjobb, mens løperne får råd til å reise på rennene de vil til vinteren. På renn i Norge og VM vil Stadheim også være med.