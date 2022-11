Solbakken gir håp til de nye: – Vil se flere

Ståle Solbakken vil se nye spillere under samlingen. Seks av spillerne i troppen mot Irland og Finland kan slutte seg til de 38 som har fått spilletid under Solbakken tidligere. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Ståle Solbakken har på sine 20 første kamper som landslagssjef brukt 38 spillere. Bare tre av dem er nye i år. Han varsler at tallet stiger de nærmeste dagene.

– Sjansen er veldig stor for at det blir noen flere, sa han til NTB dagen før kampen mot Irland.

Solbakken brukte 35 spillere i sitt første år som landslagssjef. Hittil i 2022 er lista utvidet med bare Leo Østigård, Sander Berge og Jørgen Strand Larsen. I troppen som er samlet i Irland er seks spillere som ennå ikke har spilletid under Solbakken, blant dem fem mulige debutanter.

– Dere vil helt sikkert få se noen av dem. For det første går kampene veldig tett på hverandre, med sein kamp torsdag og tidlig kamp søndag. I tillegg skal vi reise. Det gjør det til en fysisk ting, sier Solbakken til NTB.

– Så ønsker vi også å se noen flere spillere. Samtidig vil vi ikke snu helt rundt på det. De som kommer inn må ha litt gjenkjennelse, noe å støtte seg på.

Skal være klar

Spillerne som kan få sin landslagsdebut er Hugo Vetlesen, Sivert Mannsverk, Ola Brynhildsen og keeperne Egil Selvik og Mads Hedenstad. Ohi Omoijuanfo kan også få sine første landslagsminutter under Solbakken.

– Jeg håper jeg får muligheten. Da skal jeg være klar og vise hva jeg er god for, sier Vetlesen til NTB.

– Forhåpentligvis blir det debut, og jeg vil vise på trening at jeg er klar for det. Det er kult av Ståle at han belønner dem som presterer og er i form, sier Mannsverk.

Rett før samlingen ble Vetlesen og Mannsverk kåret til henholdsvis årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien.

55 mann

Ståle Solbakken har totalt hatt 55 mann på landslagssamling. 38 har til nå fått spilletid. 11 har vært reserver i kamp uten å spille, to har som best havnet på tribunen som overtallige i troppen, mens Hedenstad, Mannsverk, Selvik og Hedenstad er på sin første samling og venter på sitt første laguttak.

Martin Ødegaard er den eneste med spilletid i alle Solbakkens kamper. Kapteinen har startet alle 20. Julian Ryerson er den eneste andre som har vært i troppen hver eneste gang. Han har fire kamper fra start, åtte som innbytter, sju som ubenyttet reserve og en på tribunen.