Norge møter Frankrike i semifinalen i håndball-EM – tapte 29-31 for Danmark

NTB

Danmark stoppet en åtte år lang tapsrekke mot Norge med 31-29-seier i håndball-EM. Regjerende OL-vinner Frankrike blir norsk motstander i semifinalen fredag.

Danmark møter Montenegro samme kveld. Norge står foran en meget vrien oppgave for Frankrike. Det franske laget har sett klart sterkest ut hittil i mesterskapet.

– En voksen oppgave, sa landslagssjef Thoris Hergeirsson til Viaplay.

– En kjempevanskelig oppgave, men det hadde det blitt mot Montenegro også, sa Nora Mørk i intervjusonen.

– Vi står ikke distansen inn

Norge ledet til pause, men endte opp med å tape og få verst mulig semifinalemotstander. 31 baklengsmål er fire-fem flere enn hva som er godkjent av det norske landslaget.

– Vi står ikke distansen inn og har verken godt nok forsvar, målvakt eller avslutninger. De er skarpere enn oss i dag, og det må vi bare erkjenne, sa Hergeirsson.

– Det er første kampen vi taper, så får vi gå i oss selv å finne ut hva vi kunne gjort annerledes. Vi slipper inn litt for mange mål. 29 mål skal holde. 31 er fem-seks for mye. Vi får komme oss videre, fortsatte han.

Det var norsk 13-12-ledelse ved pause mot danskene. Norge lå under 3-6 etter en periode med elendig skyting mot Danmarks keeper Sandra Toft.

Tapte duellene

Utover i omgangen ble det bedre norske avslutninger. Målvakt Katrine Lunde avsluttet også den første halvtimen meget bra.

– Ja, det synes jeg egentlig, svarte Lunde på spørsmål fra NTB om det var duellene kampen ble tapt i.

Kampen fortsatte å være jevn en god stund utover i andreomgangen. Nora Mørk hadde en ny sterk dag med sine skudd. De norske kantspillerne har fått kritikk hittil i EM, men de svarte med mange scoringer mot danskene.

Danmark gikk opp til 27-24 ti minutter før slutt. Den føringen ble viktig og satte Norge under press.

Det holdt ikke for Norge foran cirka 750 tilskuere i Ljubljana-hallen. Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyste at det var nesten 4500 på plass i arenaen.

Sykdom

Danmark hadde noen timer før kampen fått konstatert to koronatilfeller i sin tropp. Men danskene fikk også nyheten om at laget var sikret semifinalespill uansett utfall mot Norge.

Norge vant alle sine åtte kamper på vei mot EM-gullet for to år siden, men risikerer nå noe så sjeldent som å tape to på rad.

Danmark har ikke vunnet en internasjonal tittel siden OL-gullet i 2004. Det var med andre ord ikke rart at det tok av i danske nettaviser rett etter sluttsignalet.

Ventet lenge

Etter 16 strake tap vant Danmark endelig en kamp mot Norge. Den forrige danske triumfen kom tilbake i 2014.

For Norge stoppet også en annen lang seiersrekke. Den tok slutt med 17 strake triumfer i EM-kamper siden et stort nederlag mot Romania i 2018.

Norges (nevnt først) fem siste kamper mot Frankrike i mesterskap:

* 29-22 (VM-finale 2021)

* 22-20 (EM-finale 2020)

* 21-23 (VM-finale 2017)

* 20-16 (EM-semifinale 2016)

* 30-19 (EM hovedrunde 2012)